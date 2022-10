Foto: NWM-TV Seelsorger vor Ort Vom Zug erfasst - junge Frau stirbt am Lingener Bahnhof Von Finja Jaquet | 08.10.2022, 20:43 Uhr

Am frühen Samstagabend kam es in Lingen zu einem schrecklichen Unfall: Eine junge Frau überquerte die Gleise und wurde dabei von einem Zug erfasst. Am Bahnhof wartende Menschen sollen das Geschehen beobachtet haben.