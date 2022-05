Leicht und verständlich erklärt Klaus Kruse, wie es im Garten oder auf dem Balkon gut klappt. Er ist der Profi in unserer Video-Serie „Mit dem Spaten in den Garten“. FOTO: Matthias Becker Profi-Tipps im Video Klaus Kruse erklärt: So pflegen Sie Ihren Garten richtig Von Matthias Becker | 20.05.2022, 15:30 Uhr

Die Menschen lieben ihren Garten. Doch wie mache ich was am besten? Rat weiß Klaus Kruse: Garten-Tipps für Jedermann gibt der Profi in unserer Video-Serie „Mit dem Spaten in den Garten“.