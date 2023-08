Tipps vom AStA für Erstis Neu am Campus Lingen: Was Du als Student wissen musst Von Kerstin Lüken | 23.08.2023, 10:01 Uhr Logo NEO Das sollten Erstsemester am Campus Lingen wissen. Foto: Jürgen Ritter up-down up-down

Fremde Stadt, fremde Umgebung und fremde Menschen: Mit dem Studium starten viele Erstsemester in einen neuen Lebensabschnitt. Wir haben beim AStA Lingen nachgefragt, was am Anfang auf sie zukommt.