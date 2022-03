Eine Flüchtende aus der Ukraine mit ihrem Haustier. FOTO: dpa Aufnahme trotz Auslastung Tierheime Lingen und Rheiderland helfen Ukraine-Flüchtlingen und ihren Haustieren Von Daniel Gonzalez-Tepper | 23.03.2022, 15:35 Uhr

Sollten Ukraine-Flüchtlinge in unserer Region nicht wissen, wo sie ihre mitgebrachten Haustiere unterbringen, können sie sich an die Tierheime Lingen und Stapelmoor in Ostfriesland wenden.