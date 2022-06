Neuer Bürgerschützenkönig in Lingen ist Thomas Diepenbrock. FOTO: Syvia Klus Nachfolger von Adrian Fastabend Lingen hat einen neuen Bürgerschützenkönig Von Thomas Pertz | 07.06.2022, 19:03 Uhr

Auf dem Schießstand an der Wilhelmshöhe in Lingen ist am Dienstag die Entscheidung gefallen. Lingen hat einen neuen Bürgerschützenkönig.