Sudek (Regie) und vier Ensemblemitglieder haben nun mit dem hochintellektuellen Stück „Die Geschlossene Gesellschaft“ von Jean-Paul Sartre (1943 geschrieben) die große Herausforderung gesucht und diese mit der Premiere im „Kulturkreis Impulse“ vor ausverkauftem Haus in der Alten Molkerei in Freren bravourös bestanden.

Fein gekleidete Menschen treten vor die Bühne und verneigen sich andächtig, um dann von einem Diener der Hölle (souverän von Hauke Smoor dargestellt) in Empfang genommen zu werden.

Er geleitet zwei Frauen und einen Mann auf ihrer Reise in die Ewigkeit und führt sie nacheinander in die Gesetzmäßigkeiten der Hölle ein. Den drei ganz unterschiedlichen Charakteren steht von nun an ein geschlossener Raum (ausgestattet mit zwei Sofas und einem Sessel) zur Verfügung, in dem sie miteinander auszukommen haben. Garcin (sehr authentisch von Steffen Smoor verkörpert) war in seinem Leben Journalist und hat, wie er nun in der Selbstreflexion feststellt, in entscheidenden Situationen versagt. Darüber hinaus hat er seine Frau misshandelt.

Ringen nach Freiräumen

Die lesbische Intellektuelle Ines (sprachgewaltig von Frauke Wittstruck gespielt) hatte sich in Florence, die Freundin ihres Cousins verliebt, der daraufhin von einer Straßenbahn überfahren wurde. Es bleibt in den Schilderungen von Ines unklar, ob es ein Unfall war oder ob Ines ihn vor die Bahn gestoßen hat. Aus Verzweiflung heraus vergiftet Florence sich und Ines durch Gaseinwirkung. Und Estelle (facettenreich von Nadja Körner gemimt) ist nun dort, weil sie ihr Kind umgebracht und ihren Geliebten in den Selbstmord getrieben hat.

Alle drei sind sich ihres Ortes bewusst, legen jedoch unterschiedliche Denkmuster für ihre Zusammenführung zugrunde. Estelle glaubt an den Zufall, hingegen Ines empfindet es als Absicht, der sie bedingungslos auf den Grund gehen möchte. Und Garcin wünscht sich Ruhe, erkennt aber, dass diese nicht zu erwarten ist. „Nackt wie die Würmer“ sollen sie sich seiner Meinung nach nun offenbaren. Sie quälen und demütigen sich jedoch, lechzen nach Anerkennung und ringen um Freiräume, mit denen sie nicht umzugehen verstehen. Die Abhängigkeit der Notgemeinschaft wird als unüberwindbar empfunden, die neue zerstörerische Kräfte freisetzt.

Die Hölle, das sind die anderen, mit denen man jedoch verbunden bleiben möchte. Die Spieler haben – trotz einer überaus anspruchsvollen, intellektuellen Sprachflut (die sie bravourös gemeistert haben) – eine Enge und Dichte geschaffen, die absolut spürbar war.