Vier Tage hatte die Theaterwerkstatt „Die Halbstarken“ des Theaterpädagogischen Zentrums der Emsländischen Landschaft (TPZ) Lingen in dem kleinen Städtchen bei Stettin verbracht und am Deutsch-Polnischen Theaterfestival „Theatrale Ellipse der Kreativität“ teilgenommen, doch die Zeit war viel zu kurz. „Können wir nicht noch ein bisschen bleiben?“, bettelten die Jugendlichen. Kurz zuvor hatten sie mit den anderen Teilnehmern eine furiose, energiegeladene Präsentation der Ergebnisse der Theaterwerkstätten aufgeführt, und es fiel ihnen nun schwer, sich von den neuen Freunden zu verabschieden „Wir müssen jetzt unbedingt Schwarzlichttheater machen! Und Bewegungstheater“, riefen sie ihrer Leiterin Julia Vohl zu. Sie hatten in den vier Tagen so viel erlebt, so viele Theaterstücke gesehen und so viel gelernt, dass sie lange brauchen werden, um all das aufzuarbeiten.

Dabei wussten sie vorher nicht, was sie erwartet. Polen war den 16 Jugendlichen und drei Betreuern des TPZ bislang fremd. Als es nach nächtlicher Fahrt, kaum dass sie ihre Koffer in der Unterkunft abgestellt hatten, sofort mit der Eröffnungsveranstaltung losging, fühlten sie sich etwas überfordert. Doch schon die Vorbereitung zur Eröffnungsparade weckte ihre Lebensgeister. Voller Vorfreude schminkten sie ihre Gesichter, zogen begeistert mit den anderen Festivalteilnehmern in einem bunten Zug durch die Straßen und verteilten Luftballons an die Passanten. Und schon am ersten Abend knüpften sie Kontakte zu den jungen Polen, die sie jetzt auf Facebook weiterführen.

Festivaltage

Die Festivaltage waren ausgefüllt mit Werkstätten, Proben und Aufführungen. Da die Werkstätten von renommierten Künstlern geleitet wurden und das Niveau der Aufführungen sehr hoch war, bekamen die jungen Teilnehmer viele Impulse für ihre weitere Arbeit.

Für „Die Halbstarken“ begann der dritte Festivaltag mit einer Probe gleich nach dem Frühstück. Bis zum Nachmittag mussten sie mit ihrem Lampenfieber kämpfen. Wird alles gut klappen? Werden die polnischen Zuschauer es verstehen?

Doch alle Sorgen waren unbegründet. Die Jugendlichen spielten ihr in Anlehnung an „Alice im Wunderland“ entwickeltes Stück „Wunderland – bis ich erwachsen bin“, in dem sie ihre Vorstellungen vom Erwachsensein verarbeiteten, mit so viel Spielfreude und Engagement, dass sie das Publikum mitrissen.

Die beeindruckende Inszenierung von Julia Vohl mit den aussagekräftigen szenischen Bildern, dem schlichten und doch ausgefallenen Bühnenbild und der stimmigen Verbindung vom darstellenden Spiel, Licht und Musik überzeugte das Publikum restlos (hoffentlich wird das Stück in Lingen noch einmal gezeigt). Am Ende führten alle Spieler beide Arme zur Kopfspitze, bildeten mit den Händen ein Herz und riefen laut „Liebe!“ Dies wurde zum Zeichen des Festivals.