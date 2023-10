Das Kennzeichen für den Kreis Borken ist an dem Auto von Susan Albers abmontiert, stattdessen ist dort ein Nummernschild mit dem Kürzel für das Emsland zu sehen. Seit vier Jahren lebt die 39-Jährige in Lingen. „Hier bin ich Zuhause“, sagt Albers.

Leben hat sich um 180 Grad gedreht

Susan Albers kommt gebürtig aus dem münsterländischen Rhede, könnte aber auch als waschechte Lingenerin durchgehen, wenn sie ihre Gäste mit einem „Mooiiiin“ an der Eingangstür begrüßt und ins Wohnzimmer einlädt.

Valentina wurde am 12. September 2022 in Lingen geboren.

Ein riesiges Sofa ist dort zu finden. Einer der Lieblingsplätze der 39-Jährigen. Horrorfilme, Thriller und Fantasyreihen wie Harry Potter haben es ihr angetan. Susan Albers ist ehrlich: Sie sei kein Mensch, der eine lange Liste an Hobbys und ausgefallenen Aktivitäten hat. „Mein Leben ist aktuell meine Tochter“, bringt die Lingenerin es auf den Punkt. Valentina Elisabeth wurde am 12. September 2022 geboren und hat das Leben von ihrer Mutter um 180 Grad gedreht. „Es gibt kein schöneres Gefühl, als Mama zu sein.“

Horrorfilme flackern nun nur noch auf dem Monitor, wenn Valentina nicht da ist. Und die Einjährige findet es eh spannender, wenn Mamas Stimme zu hören ist – ob im Wohnzimmer oder im Fernsehen. Denn genau dort ist ihre Mutter aktuell zu sehen. Susan Albers ist Kandidatin der 13. Staffel von The Voice of Germany (TVOG).

Als weltweit die Corona-Pandemie ausgebrochen ist und die Bevölkerung aufgerufen wurde, zu Hause zu bleiben, hat Susan Albers zusammen mit ihrem Partner Michael, den sie seit über zehn Jahren kennt, und ihrer Stieftochter Mailin die Castingshow verfolgt. Dann, als 2022 Mark Forster, Peter Maffay, Rea Garvey und Stefanie Kloß in der Jury saßen, fasste sie einen Entschluss. „Jetzt oder nie“, dachte sich Albers damals, als sie mit ihrem Partner entschied, sich dort zu bewerben.

Susan Albers mit ihrem Partner Michael, den sie seit zehn Jahren kennt.

Da sie noch in Elternzeit war, ihr Partner sich gerade selbstständig gemacht hatte, war ein Zeitfenster gegeben, um an so einem Format mitzuwirken. Albers weiß, wovon sie spricht. Ende 2012 war sie Kandidatin bei der Show „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) und schaffte es auf Platz vier - und auf das Cover des DSDS-Magazins.

Auf dem offiziellen Cover des DSDS-Magazins war Susan Albers aus Lingen 2012/013 abgelichtet (unten links).

Die Show wurde nicht an einem Tag abgedreht - sondern ging über Wochen. Und ähnlich war es März 2023 als es zum Vorcasting von TVOG nach Berlin ging. „Allein vom Vorcasting bis zu den Blind Auditions waren wir insgesamt zwei Wochen vor Ort“, sagt sie. Denn: Die Vorcastings können bis zu sieben Bewerbungsrunden durchlaufen, schließlich bewerben sich pro Staffel um die 100.000 Musiker.

Zwar werden Anfahrtskosten und Hotelübernachtungen für die Kandidaten von ProSieben übernommen, doch im Falle von Albers war ein Familienzimmer notwendig, schließlich musste Baby Valentina betreut werden. Und genau dafür fanden sich viele helfende Hände. „Valentina war später das Voice-Baby“, erinnert sich Albers an die Zeit, in der zahlreiche neue Freundschaften mit Sängern „auf einem unheimlich hohen Level“ geschlossen worden sind.

Susan Albers bei den Blind Auditions von The Voice of Germany.

Die Lingenerin ist ehrlich: Sie ist bei „The Voice of Germany“ nicht mit dem Hauptziel angetreten, als Siegerin der Staffel hervorzugehen. Ihr geht es darum, Erfahrungen zu sammeln, sich weiterzuentwickeln und die Marke Susan Albers für die Zukunft zu stärken. Wie wichtig Letzteres ist, diese Erfahrung musste Albers zu Beginn ihrer Karriere vor mehr als zehn Jahren machen.

Keine Chance bei Radiosendern

Direkt nach dem Abitur wurde sie von einer Mitarbeiterin eines Musikverlages entdeckt und zog für ein Jahr nach London. Obwohl sie dort mit dem Songwriter Geoff Holliss tätig war, der schon mit Whitney Houstons Hitproduzent Michael Narada Walden arbeitete, und sie 2008 ihr erstes Album aufnahm, hatte es die Lingenerin schwer, ihre Songs deutschlandweit bekannt zu machen. Legte sie Radiosendern ihre Songs vor, wurde sie immer wieder mit dem Satz „Wir würden gerne deine Songs spielen, aber du bist nicht bekannt genug“, abgetan.

Seit 2017 ist Susan Albers als Sängerin der Big Band der Bundeswehr weltweit unterwegs.

„Irgendwann konnte ich den Satz nicht mehr hören“, ist sie ehrlich. Damals gab es soziale Medien wie Tiktok, Instagram und Co noch nicht, oder sie steckten noch in den Kinderschuhen. Die ausgebildete Veranstaltungskauffrau konnte sich nur schlecht selbst promoten und war also auf Radiosender angewiesen. Deswegen bewarb sie sich 2013 bei DSDS und ihre TV-Auftritte zeigten Wirkung - sie wurde bekannt. Sie kam mit der Bundeswehr in Kontakt und ist seit 2017 Sängerin der Bundeswehr-Big Band.

Kein Lampenfieber - doch dann kamen die Blind Auditions

Weltweit ist mit der Band sowie dem Musikinstrumente-Hersteller Yamaha auf Tour und ist schon in Sidney, Washington oder Shanghai aufgetreten. „Seit 30 Jahren stehe ich auf der Bühne, bin schon vor 5, 50, 500 und 5000 Menschen aufgetreten“, sagt die Lingenerin. Dass sie jemals noch einmal vor einem Auftritt Lampenfieber verspüren würde, wäre ihr niemals in den Sinn gekommen. Doch dann kam „The Voice of Germany“.

Susan Albers zusammen mit Ronan Keating.

An dem Tag der Blind Audition stand sie komplett unter Adrenalin. „Man will sich ja nicht blamieren, deswegen habe ich nur gehofft, dass sich ein Coach mit seinem Stuhl umdreht.“ Der Wunsch ging in Erfüllung. Alle vier Stühle drehten sich um. Albers entschied sich für Ronan Keating - der in den kommenden Wochen eine andere Sängerin, als die Balladen-Spezialistin, aus ihr herauskitzeln will und sagt: „Vielleicht sehen wir hier schon die Gewinnerin der Show.“