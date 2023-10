Bei der 13. Staffel der ProSieben-Musikshow „The Voice of Germany“ entscheiden die Tokio-Hotel-Zwillinge Tom und Bill Kaulitz, Rapperin Shirin David sowie die Sänger Giovanni Zarrella und Ronan Keating über das Weiterkommen der Kandidaten. Die Blind Audition ist quasi die Vorauswahl für die eigentliche Show. Nur nach Gehör entscheidet die Jury, wen sie in ihr Team holen wollen. Überzeugt die Stimme eines der Jury-Mitglieder, wird ein Buzzer gedrückt und der Stuhl dreht sich. Erst dann stehen sich Mentor und Schüler gegenüber.

Die Jury der 13. Staffel von The Voice of Germany (von links): Sänger Giovanni Zarrella, die Tokio-Hotel-Zwillinge Tom und Bill Kaulitz, Rapperin Shirin David sowie Sänger Ronan Keating. Foto: ProSieben/SAT.1

„Ich wünsche mir, das ein Coach buzzert und mich noch ein bisschen mitnimmt auf die Reise“, war Susanne Albers aus Lingen, die sich Susan Albers nennt, sichtlich nervös, als sie in der T-Show am Donnerstag vor die Jury trat. Zwar ist Albers bereits vor zehn Jahren in der TV-Show „Deutschland sucht den Superstar“ - ebenfalls vor Tom und Bill Kaulitz - aufgetreten, doch der Anspannung tat dies am Donnerstag keinen Abbruch.

In einem geblümten Kleid ging sie zum Mikrofon auf die Bühne und atmete noch einmal tief ein, als die ersten Töne der Band erklangen. „I have nothing“ von Whitney Houston hatte sie als Song ausgewählt. Ein Song einer Sängerin, mit der sie aufgewachsen ist und sie inspiriert hat.

Shirin David war direkt aus dem Rennen

Als sie die ersten Töne anschlug, dauerte es nur wenige Sekunden, bis sich der erste Jury-Stuhl umdrehte. Giovanni Zarrella hatte den Buzzer gedrückt und ihm fiel es schwer, sich vor Begeisterung zurückzuhalten. „Oh mein Gott, oh mein Gott“ kam es immer wieder aus seinem Mund. Was ihm dabei entging: Zarrella hatte nicht nur auf die Taste gedrückt, damit sich sein Stuhl umdreht, sondern zeitgleich noch auf einen sogenannten „Bloggen“-Knopf für Shirin David gedrückt.

Mehr Informationen: Das hat es mit dem „Blockieren“ auf sich größer als Größer als Zeichen Seit diesem Jahr dürfen sich Juroren untereinander blockieren. Das heißt, sie können gezielt verhindern, dass sich die anderen bei überzeugenden Performances der Kandidaten umdrehen und versuchen, diese in ihr Team zu holen. Wenn das passiert, können sich die Teilnehmer ihr Team also nicht frei aussuchen: Bei den betroffenen Juror steht dann schlicht das Wort „blocked“.

Damit verursachte der Sänger, dass die Rapperin David als Jurorin für die Lingenerin gar nicht mehr zur Verfügung stand. Davids Stuhl wurde ebenfalls umgedreht und als sie Susan Albers erblickte, fasste sie sich an die Arme - Gänsehaut.

Shirin David: „Du bist ein Star!“

So erging es auch dem Publikum. Nachdem auch die Zwillinge Tom und Bill Kaulitz den Buzzer gedrückt hatte, war Ronan Keating es, der zuletzt drückte. Alle fünf Stühle drehten sich zu Susan Albers um und die Juroren - wie auch das Publikum - standen auf. Die Lingenerin erhielt Standing Ovations - als einzige Sängerin in der Show am Donnerstag. Shirin David brachte es auf den Punkt, als der Applaus erlosch und Albers eine Blume von Giovanni Zarella entgegennahm. „Du bist ein Star!“

Susan Albers zusammen mit Ronan Keating. Foto: ProSieben/SAT.1

Albers versprühe eine Eleganz - ob beim Auftreten, beim Singen oder Sprechen. Ähnlich sah es Zarella: „Du bist das, worauf ich hier in der Show gewartet habe. Eleganz, Größe - du bringst alles mit.“ Der Sänger wollte die Lingenerin in seinem Team haben. „Ich kann mit Dir die Show gewinnen - zu 100 Prozent“, versuchte er Albers zu überzeugen, ihn als ihren Mentor in der Show zu nehmen. Doch genau das wollten auch die Kaulitz-Zwillinge, die Albers in Erinnerung riefen, dass sie sich ja schon vor zehn Jahren kennengelernt hatten.

Ronan Keating ist Juror bei der 13. Stafel von The Voice of Germany. Foto: Jan Woitas/dpa

Doch es waren die Worte von Ronan Keating, die die Lingenerin aufhorchen ließen. „Du hast eine einzigartige schöne Stimme“, sagte der irische Sänger, der 1993 mit seiner Boygroup Boyzone bekannt wurde. Aber: „Es gab einige Stellen, wo du dich stimmlich verirrt hast.“ Am Ende habe sie aber geglänzt und deswegen sei es die richtige Entscheidung gewesen, den Buzzer zu drücken. „Du hast ein unglaubliches Talent.“

Keating: „Vielleicht sehen wir hier schon die Gewinnerin der Show“

Keating will Albers aus „ihrer Komfortzone rausholen“, sagte er am Donnerstag. Seit zehn Jahren habe sie sich auf Balladen spezialisiert. „Wir müssen eine andere Susan finden, eine andere Richtung und vielleicht sehen wir hier schon die Gewinnerin der Show.“ Sätze, die Albers berührten. „Das ist genau das, was mir hilft, nämlich mich selbst als Künstlerin zu finden.“ Für die Lingenerin stand fest, sie wird in dieser Staffel in dem Team von Ronan Keating sein - auch, wenn es die anderen Juroren traf. Zarrella nahm es mit Humor, war aber getroffen. „Das war eine Abfuhr. Es fühlt sich so an, als wenn sich jemand von Dir trennt und du weißt nicht warum.“

Am Donnerstag hat sie sich die TV-Ausstrahlung mit Freunden und Verwandten in der Lingener Kneipe Koschinski angeschaut. Foto: Privat

Die nächste Folge von The Voice of Germany wird am 12. Oktober 2023 um 20.15 Uhr auf ProSieben ausgestrahlt.