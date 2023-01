Wer die Angaben zur Grundsteuer noch nicht gemacht hat, sollte sich beeilen. Letzter Abgabetermin ist der 31. Januar. Symbolfoto: dpa up-down up-down Frist und Poststreik Finanzamt Lingen: So klappt es doch noch mit der Grundsteuer Von Caroline Theiling | 27.01.2023, 13:45 Uhr

Die Zeit drängt. Offiziell ist am 31. Januar letzter Abgabetermin für die neue Grundsteuererklärung. Wer noch keinen Elster-Zugang hat, kann noch auf die Abgabe in Papierform zurückgreifen oder sich an jemanden wenden der ein Elster-Konto hat.