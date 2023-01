Noch bestimmen die Handwerker die Szenerie im früheren Kaufhaus Brackmann am Markt in Lingen. Bald wird „Das macht Sinn“ hier eröffnen. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Modehaus auf drei Etagen Eröffnungstermin fix: Sinn bald im Brackmann-Gebäude in Lingen Von Thomas Pertz | 11.01.2023, 11:48 Uhr

„Alle sind heiß“: So fasst Iris Lenters, Leiterin des Modehauses „Das macht Sinn“ in Lingen, auf der Baustelle des früheren Kaufhauses Brackmann die Vorfreude der Beschäftigten zusammen. Der Umzug steht an, das Eröffnungsdatum steht fest.