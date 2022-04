Zum Schutz der Fahrer und anfälligen Krankenhaus-Patienten gilt in Taxis weiterhin eine Maskenpflicht. Einige Feierwillige wollen das nicht akzeptieren. FOTO: dpa/Felix Hörhager Corona-Schutz im ÖPNV Taxi-Fahrer im Emsland haben Probleme mit Masken-Verweigerern Von Julia Mausch | 28.04.2022, 18:20 Uhr

Die meisten Corona-Maßnahmen fallen, die Menschen wollen feiern. Das führt an Wochenenden immer wieder zu Diskussionen zwischen Taxi-Fahrern und Kunden. In Taxis gilt Maskenpflicht - doch nicht jeder will das akzeptieren.