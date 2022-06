In der Altersklasse sechs bis neun Jahre erreichten alle Gruppen die Rangstufe 2. Bei den Zehn- bis 14-Jährigen erhielten die „Wilden Hühner“ von BW Dörpen den Siegerpokal. Sie spiegelten tänzerisch in vier Minuten die Schulzeit wider und bekamen dafür die höchste Punktzahl (37,25 von 40) und tosenden Beifall der Zuschauer.

In der Altersklasse 15 bis 18 Jahre setzte sich die Gruppe „Scream Out“ vom SV Papenburg (35,75) gegen die Tänzerinnen „Joy of Life“ von DJK Geeste (33,75) durch. Das Siegermotto lautete „Gruselzeit um Mitternacht“. Mit einer harmonischen Darbietung und der Höchstzahl an Punkten in der Kategorie „Kostümierung“ erhielten sie bei der Siegerehrung von Angelika Büter (KSB Emsland) die begehrte Trophäe. „Ob Kindertanz, Poptanz, Hip-Hop oder Musicaldance – in den Sportvereinen gibt es eine große Bandbreite an Musik und Tanzbewegung“, betonte Büter und dankte insbesondere den Übungsleiterinnen für ihr großes Engagement.

Erstmals fand der Tanzschaukasten in Lingen in Kooperation mit dem MTV Lingen als Ausrichter statt. „Wir möchten mit dieser Veranstaltung alle Regionen im Emsland erreichen“, hieß es beim KSB, der Ausrichter für nächstes Jahr sucht.