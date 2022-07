Doch was macht Holz so bedeutend für Baumeister, Handwerker, Künstler, Hauseigentümer und -bewohner, für Restauratoren und Denkmalpfleger?

Holz wird seit jeher von allen Bevölkerungsschichten als Baustoff der eigenen Häuser, Hütten, Katen oder Höfe genutzt. Da der nachwachsende Rohstoff fast immer und überall verfügbar ist, war Holz – zumindest in früheren Zeiten – vergleichsweise preisgünstig. Im Gegensatz zu anderen Baumaterialien wie Gestein oder Ziegel verfügt Holz über äußerst interessante Eigenschaften: Holz ist bei relativ geringem Gewicht in vertikaler Wuchsrichtung äußerst reiß- und bruchfest.

Gleichzeitig verfügt es über eine gewisse Flexibilität und lässt sich gut bearbeiten. Mit miteinander verbundenen langen Stämmen und mächtigen Balken lassen sich hervorragend gerüstartige, sehr tragfähige Baukörper konstruieren. Diese vorteilhaften Eigenschaften nutzte man bei Fachwerkbauten, Dachstühlen sowie beim Schiffsbau und dem Bau von technischen Anlagen wie Schleusen oder dem Schienenbau.

Auch in der Gemeinde Emsbüren sind viele Holz- und Fachwerkbauten zu finden. Anlässlich des Tages des offenen Denkmals“ sind alle Interessierten herzlich eingeladen, die folgenden Kulturdenkmale zu besichtigen:

Enkings Mühle (Emsbüren) – die 200 Jahre alte Holländerwindmühle, in der noch heute Getreide für die hauseigene Pumpernickelbäckerei gemahlen wird. In der Zeit von 13 Uhr bis 18 Uhr sind hier die Türen geöffnet. Im Mühlencafé der Familie Enking erwartet die Besucher allerlei Leckeres.

Geschichtswerkstatt (Freren) – das Büro und die Bibliothek der Geschichtswerkstatt sind in den Räumen der Alten Amtsvogtei an diesem Tag in der Zeit von14 bis 17 Uhr geöffnet. Mitglieder der Arbeitsgruppe Familienforschung stellen das fortgeschriebene Ortsfamilienbuch vor. Weiterhin werden die ständig wachsende Totenzettelsammlung gezeigt und die sich daraus ergebenden Arbeitsfelder präsentiert. Informationen zur eigenen Familienforschung können hier eingeholt werden. Interessierte können außerdem Informationen zu genealogischen Softwareprogrammen erhalten.