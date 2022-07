In einer Versammlung haben Vertreter der Schule den Eltern von Viertklässlern, die nach den Sommerferien weiterführende Schulen besuchen, das Konzept bereits erläutert. Außerdem wird es am Dienstag, 17. April, zwischen 17 und 19 Uhr einen Tag der offenen Tür geben. Derzeit besuchen knapp 700 Jungen und Mädchen die Marienschule. Es gibt drei Realschul- und eine Hauptschulklasse.

„Für uns stellt die Oberschule eine kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Arbeit dar“, sagte Wittstruck. Es gehe darum, heterogene Schülergruppen zusammenzuführen, sie entsprechend ihrer Schwächen und Stärken individuell zu fördern und zu fordern und dann durch eine Binnendifferenzierung auf die jeweiligen Schulabschlüsse vorzubereiten.

Was heißt das in der Marienschule konkret? Zunächst kommen alle Kinder in der 5. Klasse an, ohne dass es eine äußere Differenzierungsform nach Haupt-, Realschul- oder Gymnasialempfehlung gibt. Nach dem ersten Halbjahr im Klassenverband wird im zweiten Halbjahr eine zusätzliche Lehrkraft im Fach Deutsch besonders starke bzw. schwächere Schüler in den Blick nehmen. In der 6. bis 8. Klasse der künftigen Oberschule Marienschule besuchen starke Schüler Erweiterungskurse in den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch, schwächere nehmen an den Grundkursen teil. Außerdem gibt es Förderangebote. Als weitere Fremdsprachen werden Französisch und Niederländisch angeboten.

Weitere Angebote

Im neunten und zehnten Jahrgang findet zum einen eine Berufsorientierung in enger Kooperation mit den Berufsschulen statt. Zum anderen werden die jungen Leute auf weiterführende Schulen wie Gymnasium oder Fachoberschule vorbereitet. Am Ende der Schullaufbahn in der Marienschule steht, wie bislang auch, der Haupt-, Real- oder erweiterte Realschulabschluss.

Das Förder- und Forderangebot im Unterricht soll den Worten der Schulleitung zufolge im Rahmen der Oberschule kontinuierlich ausgebaut werden. Apropos bauen: Das ist an der Marienschule auch durchaus wörtlich gemeint. „Der behindertengerechte Umbau des Altbaus ist fest eingeplant“, betonte Wittstruck. Er solle möglichst noch in diesem Jahr erfolgen.