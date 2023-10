Die 39-Jährige singt, seit sie denken kann. Seit zehn Jahren steht sie sogar hauptberuflich vor Publikum. Schon 2013 nahm sie an der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ teil und belegte dort den vierten Platz. Nun möchte sie erneut einen Versuch bei „The Voice of Germany“ wagen.

Zeit für neue Herausforderungen war gekommen

Susanne Albers, die als Susan Albers auf der Bühne steht, wollte in ihrer Karriere nicht einfach von Castingshow zu Castingshow hüpfen und legte nach „Deutschland sucht den Superstar“ erstmal eine Pause vom Fernsehen ein. Jetzt, wo aufgrund der Corona-Pandemie sowie der Geburt ihrer Tochter vor einem Jahr Ruhe in ihr Leben einkehrte, hätte der Zeitpunkt für neue Herausforderungen nicht günstiger sein können. „Ich möchte mich noch immer auf meine Familie konzentrieren können, und da mein Mann und meine Tochter mich zu den Auftritten begleiten konnten, ließ sich das super vereinbaren“, sagt Albers. Auch ihre Freunde unterstützten sie aus dem Publikum.

Anfang März dieses Jahres hatte sich die Sängerin im sogenannten Scouting per Videobewerbung für ein persönliches Vorsingen in den Berliner Studios qualifiziert. Dort konnte sie überzeugen und sich gegen zahlreiche andere Bewerber durchsetzen. „Die Initiative für die Bewerbung kam von meinem Mann, aber wir beide haben schon vorher darüber nachgedacht, weil wir die Show in der letzten Staffel intensiver verfolgt haben“, erzählt Albers.

Zwischen der Zusage, die per E-Mail kam, sowie dem Beginn der Blind Auditions lagen nur wenige Wochen. „Da war organisatorisch natürlich viel zu tun. Die Termine für die Aufzeichnungen liegen aber zum Glück immer am Wochenende, sodass sich das alles ganz gut machen ließ“, erzählt die Sängerin.

Auftritt wird am Donnerstag ausgestrahlt

Als eine von 150 Kandidaten durfte sie im Mai an den Blind Auditions teilnehmen, wo sie der Jury bestehend aus Tom und Bill Kaulitz, Shirin David, Giovanni Zarrella und Ronan Keating gegenüber stand. „Ich stand an dem Tag so unter Adrenalin, dass ich mich gar nicht an alles erinnern kann, ich bin also selbst total gespannt, meinen Auftritt nochmal im Fernsehen zu sehen“, sagt Albers. Diesen Donnerstag wird sie ab 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen sein.

Für ihren Auftritt entschied sie sich für den Song „I have nothing“ von Whitney Houston. „In emotionsgeladener Musik fühle ich mich Zuhause“, sagt die Sängerin. Sie ist in den Achtzigern geboren und aufgewachsen, mit den großen Stimmen von Whitney Houston, Celine Dion und Co. „Ein solches Stück braucht natürlich viel Vorbereitung, aber mit einer anspruchsvollen Ballade wollte ich die Aufmerksamkeit der Jury bekommen.“ Ob das funktioniert hat und sich einer der Coaches für sie umgedreht hat, darf Albers natürlich noch nicht verraten.

Spross einer musikalischen Familie

Im nordrhein-westfälischen Rhede wuchs Albers in einer musikalischen Familie auf. „Schon meine Eltern und meine Großeltern haben Musik gemacht. Auf Familienfesten wurde immer viel musiziert“, erzählt sie. So kam sie zum Gesang und zum Klavierspielen. Auch heute noch begleitet sie einige ihrer Stücke mit dem Klavier.

Seit 2019 wohnt Albers mit ihrem Mann in Lingen und ist seither in der Lingener Kulturszene bekannt. Sie ist regelmäßig beim Musikerstammtisch vertreten, der an jedem zweiten Sonntag im Monat in der Lingener Kneipe „Koschinski“ stattfindet. Auch hatte sie schon mehrere Auftritte und Konzerte in und um Lingen. Im November wird sie erstmalig ein Konzert in einem Theater geben.