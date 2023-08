Semesterstart am Campus Lingen Einleben für Studenten leicht gemacht: Was Lingen zu bieten hat Von Alicia Heskamp | 28.08.2023, 13:50 Uhr Logo NEO Festivals, Hochschulleben, Sportveranstaltungen: In Lingen wartet so einiges auf die neuen Erstis. Foto: Tobias Boeckermann/Gerd Schade/Daniel Gonzalez-Tepper up-down up-down

Bald ist es so weit: Dein Studium an der Hochschule Osnabrück am Campus Lingen beginnt. Die Einschreibung ist erledigt, der Mietvertrag unterschrieben. Aber wie geht es dann weiter? Hier erfährst Du, was Lingen für Studierende zu bieten hat und wie Du Dich am besten einleben kannst.