Ein Beispiel aus Chemnitz: Im Intensivbereich für Neurologie des dortigen Klinikums wird ein Schlaganfall-Patient untersucht. Foto: dpa Gericht stoppte Pläne vorerst Streit um Neurologie: Boni in Lingen legt Beschwerde ein Von Thomas Pertz | 22.02.2023, 13:47 Uhr

Der Gerichtsstreit über die Errichtung einer Neurologie im Bonifatius-Hospital in Lingen geht in die nächste Runde. Diese legte das Verwaltungsgericht Osnabrück jüngst auf Eis. Doch das Boni geht gegen die Entscheidung an.