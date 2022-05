FOTO: Wilfried Roggendorf Gewerkschaft: Ein Signal Streik bei Getränke Essmann in Lingen seit Mitternacht Von Thomas Pertz | 20.05.2022, 17:44 Uhr | Update vor 1 Std.

Streik beim Getränkelogistiker Essmann KG in Lingen: In der Nacht zum Montag, 23. Mai, haben Beschäftigte die Arbeit niedergelegt. Über die Dauer des Streiks und die Gründe dazu äußerte sich die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten in einer Mitteilung.