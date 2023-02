Die Musik war dabei ebenso ein wichtiger Bestandteil. Der Posaunenchor Herringhausen unter der Leitung von Reinhard Kuhr brachte Volksmusik zu Gehör, und der befreundete Spielmannszug Vehrte, geleitet von Volker Decker, trug schwungvolle Marschmusik bei.

Vor dem Kommers hatte Präsident Matthias Storck, begleitet von einer stattlichen Abordnung des Vereins, einen Kranz am Ehrenmal oben am Berg niedergelegt. Ein wichtiger, zum Nachdenken anregender Bestandteil zum Auftakt des Schützenfestes, so der Präsident. In der festlich grün-weiß geschmückten Halle konnte er dann viele Schützen, dazu Vertreter der örtlichen Vereine, die Musikanten und einige Ehrengäste willkommen heißen.

Ernst Busse, Ehrenpräsident des Bezirksschützenverbandes, lobte einmal mehr das Engagement von Erhard Alschner für die Schützenjugend. Er ging auch kurz ein auf eine historische Jahreszahl: Am 11. Juli 1861 wurde in Gotha der Deutsche Schützenbund gegründet. Bürgermeister Klaus Goedejohann, Bohmtes Ortsbürgermeister Willi Ladner, Gerd Wesselink als Vorsitzender des Kulturringes – alle drei stellten die Bedeutung der örtlichen Vereine in den Vordergrund. Und die Schützenvereine trügen dabei eine nicht zu unterschätzende Rolle.

Arnd Sehlmeyer sprach als stellvertretender Ortsbürgermeister einen besonderen Gruß in Richtung Sabine de Buhr-Deichsel, die Erste Bohmter Gemeinderätin, aus. Das erfolgte offenbar mit einem gewissen Hintergedanken: Wenig später hatte sie den Aufnahmeantrag für den Stirpe-Oelinger Schützenverein unterschrieben. Sehlmeyer animierte die Schützen, bei der Ermittlung des neuen Königs Ehrgeiz zu zeigen. Schließlich stehe das Jubiläumsjahr bevor. Pastor Raymond Sander krönte seine Grußworte mit dem von ihm ausgebrachten Schützengruß „Horrido“.

Hatte der Präsident eingangs betont, dass mit dem Schützenfest auch für den Sport und für die lebendige Schützeneinheit geworben wird, so passte doch die Ehrung für langjährige Mitgliedschaft gut dazu. Seit 25 Jahren im Verein sind Axel Baumann und Peter Krull sowie Volker Decker vom Vehrter Spielmannszug. Sie wurden mit der entsprechenden Ehrennadel belohnt. Bereits 40 Jahre stehen für Werner Masbaum, Uwe Alschner, Wilhelm Beeke, Uwe Fietkau und Harald Krause sowie Vladas Rudys und Angelika Möllenbrock zu Buche.

Storck brachte es in seiner kurzen prägnanten Rede auf den Punkt. Die Reduktion auf die kleinste Einheit, auf das „Ego“, das „Ich“, das mache auch dem Vereinsleben beträchtlich zu schaffen. Dabei biete doch gerade das Vereinsleben eine große Vielfalt und fördere das Miteinander. Die ständige Übung der Akzeptanz, der Toleranz biete immer wieder die Voraussetzungen für ein gutes Miteinander. Da bot er selbst ein gutes Beispiel, indem er die beiden Vizepräsidenten Gerd Nobbe und Frank Jankowski abwechselnd in den Programmablauf mit eingebunden hatte.

Und dann waren da noch die sportlichen Auszeichnungen, vorgenommen von der Sportleitung des Vereins mit Claudia Wilcke, Hartmut Hüsemann und Alfons Holtmann. Lea Wilcke erhielt die bronzene Leistungsnadel, Marco Heinrich die Meisterschützenmedaille. Jonas Heinrich und Lea Wilcke bekamen das bronzene Leistungsabzeichen des Nordwestdeutschen Schützenbundes (NWDSB), Jannik Wilcke die Meisternadel des NWDSB. Den Ernst-Busse-Pokal holte sich Jannik Wilcke mit der sehr guten Ringzahl 381. Die Pokale der ehemaligen Könige, Königinnen und Adjutanten holten sich Friedel Fietkau, Annette Ellermann und Wilfried Storck. Uwe Fietkau sicherte sich zudem die goldene Schnur und die goldene Eichel, Ronald Klenke die grüne Eichel. Und dann war da noch der schmucke Wiehengebirgs-Kristall-Pokal. Den erhielt Martina Meyer.

Die spontane Hutsammlung für das Kinderschützenfest brachte eine schöne Summe, womit die Wertschätzung der Kinder deutlich gezeigt wurde.

Dann gehörte noch eine spezielle Einlage zum Kommers. Christian Stibale, Kai Haarmeyer, Jens Dunkhorst und Jan Birkemeyer, alle vier von der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr, präsentierten sich als die „Drei Tenöre“. Ein tolles Bild, ein toller Auftritt, der mit viel Beifall belohnt wurde.

Und eine Zugabe gab es auch noch. Das gemeinsam gesungene Niedersachsenlied und der feierlich und festlich intonierte Zapfenstreich bildeten schließlich den Abschluss des Kommersabends.

TEASER-FOTO: