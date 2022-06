Petra Petzold, Tochter des Stiftungsgründers, und Andreas Mainka, Präsident der Johann-Alexander-Wisniewsky-Stiftung, enthüllten die Plakette am Kivelingshaus. In den 50er Jahren befand sich hier eine Drogerie von Wisniewskys Eltern. FOTO: Helmut Kramer Am Kivelingshaus enthüllt Deshalb erinnert nun eine Plakette in Lingen an Axel Wisniewsky Von Thomas Pertz | 16.06.2022, 13:52 Uhr

An der Seite des Kivelingshauses am Markt in Lingen ist nun eine Plakette zu sehen. „Sie erinnert an einen ganz großen Mann der Stadt Lingen“, sagt Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone. Axel Wisniewsky - wer war er?