Kandidatin bei ProSieben Stiehlt die Lingenerin Judith Wessling Joko Winterscheidt die Show? Von Tobias Böckermann | 19.03.2023, 09:04 Uhr

Judith Wessling ist Lampenfieber gewohnt: Die gebürtige Lingenerin war einst als Leistungssportlerin häufig im Wettkampfmodus. Am Sonntagabend tritt sie um 20.15 Uhr in der ProSieben-Sendung „Wer stiehlt mir die Show“ gegen Moderator Joko Winterscheidt an.