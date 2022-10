In Salzbergen-Holsterfeld befindet sich der Deutschland-Sitz von GE Renewable Energy. Foto: GE Renewable Energy up-down up-down Auch Zeitverträge fallen weg Das sagt der Betriebsrat zum Stellenabbau bei GE Wind in Salzbergen Von Thomas Pertz | 26.10.2022, 15:07 Uhr

Weniger Aufträge verzeichnet der Windenergie-Anlagenbauer GE Wind Energy in Salzbergen und baut in Deutschland 260 Stellen ab. Betriebsratsvorsitzender Andreas Ulrich glaubt, dass diese Menschen schnell neue Jobs bekommen. Doch GE selbst könne in Zukunft Probleme bekommen.