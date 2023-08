Was früher noch in den Emslandhallen geschah, wird heutzutage online erledigt: Die Stadt Lingen versteigert wieder Gegenstände, die beim Fundbüro gelandet sind. Fahrräder der Hersteller Kreidler, Pegasus, Gazelle und Kalkhoff, sowie zwei E-Bikes werden in dem Zeitraum versteigert. Neben diesen werden aus dem Fundbüro Kaffeemaschinen in Originalverpackung von De‘Longhi, Kopfhörer von Apple und Sennheiser angeboten. Außerdem werden in der Versteigerung Kleidung und Schuhe, Schmuck und Uhren angeboten.

Einen Überblick finden Interessierte auf www.lingen.de. Vom 15. um 12 Uhr bis zum 29. September um 19 Uhr ist die Webseite geöffnet. Fragen beantworten Mitarbeiter des Bürgerbüros (buergerbuero@lingen.de oder per Telefon 0591 9144-333).

Keine Garantie oder Gewährleistung

Bei der Versteigerung der Fundsachen ist nach Angaben der Stadt zu beachten, dass die Gegenstände weder auf Funktionalität noch Beschädigungen geprüft werden. Es werde weder eine Garantie noch eine Gewährleistung gegeben. Ein Umtausch oder Rücktritt vom Kauf sei nicht möglich. Es wird keine Haftung übernommen.

Die Eigentümer haben bis zum 1. September die Möglichkeit, ihre Gegenstände zurückzubekommen. Dazu sollten diese sich beim Bürgerbüro melden und den entsprechenden Eigentumsnachweis vorlegen. Die übrig gebliebenen Fundsachen werden dann an der digitalen Versteigerung teilnehmen.

So können Sie an der Auktion teilnehmen

Zunächst benötigen Sie ein Profil auf www.fundbuerodeutschland.de. Nach der Registrierung erhält die bietende Person eine E-Mail mit einem Link, über den die Registrierung nochmal bestätigt werden muss. Erst danach sind Sie für die digitale Versteigerung freigeschaltet und können mitbieten. Sobald die Versteigerung beendet ist, erhält die höchstbietende Person automatisch innerhalb eines Tages eine E-Mail.

Die ersteigerten Gegenstände können anschließend, innerhalb der im Schreiben genannten Frist, gegen Vorlage der Bestätigungs-E-Mail im Bürgerbüro der Stadt Lingen abgeholt werden. Ersteigerte Fahrräder müssen beim Bauhof, Willy-Brandt-Ring 35, abgeholt werden. Dort ist nur Barzahlung möglich. Die Stadt versendet die ersteigerte Fundsachen nicht.