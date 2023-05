Hassparolen, Hakenkreuze und menschenverachtende Kommentare finden sich nicht nur auf öffentlichen Plätzen, sie ziehen auch verdeckt ihre Kreise, zum Beispiel in Vereinen. Foto: imago-images/Jürgen Ritter up-down up-down Kampf gegen Alltagsrassismus Stadt Lingen will sich gegen Rassismus und Diskriminierung stark machen Von Philip Jesse | 31.05.2023, 11:26 Uhr

Eine starke Zivilgesellschaft, in der Opfer nicht allein gelassen werden, ist im Kampf gegen Diskriminierung jeder Art enorm wichtig. Deshalb will der Stadtrat in Lingen diese nun mit einer mehrtägigen Infoveranstaltung über Rassismus und Ausgrenzung stärken.