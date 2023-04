So sieht das Gebäude der Sparkasse am Lingener Marktplatz derzeit noch aus. Foto: Julia Mausch up-down up-down Wünsche der Anlieger Umbau der alten Sparkasse in Lingen: Pläne für Baustelle ergänzt Von Wilfried Roggendorf | 14.04.2023, 11:44 Uhr

Viel Kritik von Anwohnern gab es an den Plänen für den Umbau des alten Sparkassengebäudes am Markt in Lingen. Darauf hat die Verwaltung nun reagiert und die Pläne für die Einrichtung der Baustelle überarbeitet.