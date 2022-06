Demnächst können die Lingener ihre Grünabfälle wieder zu einem Wertstoffhof am Hessenweg bringen. FOTO: Wilfried Roggendorf (Symbolfoto) Neue Fläche gepachtet Stadt Lingen bestätigt: Neuer Wertstoffhof am Hessenweg kommt Von Wilfried Roggendorf | 03.06.2022, 15:26 Uhr

Für Unmut hatte die Schließung des Wertstoffhofs am Hessenweg in Lingen gesorgt. Politik und Bürger forderten, dort wieder einen Wertstoffhof in Betrieb zu nehmen. Die Stadt bestätigt nun den Bau eines neuen Wertstoffhofs dort.