Auch Büter, Vorsitzender des Bürgervereins Heukampstannen, blickt mit wenig Hoffnung in die Zukunft. Die Firma „Sibo-Beton“ habe ein Grundstück im Logistikzentrum an der Raffineriestraße gekauft, und man befürchte durch diese Unternehmensansiedlung ein weiteres Verkehrsaufkommen. „Das bedeutet weitere Gefahr für die Bürger unseres Stadtteils“, wettert Büter in Richtung Verwaltung, die diese Ansiedlung positiv beschieden habe.

Allerdings habe man von dem Unternehmensstandort an der Ulanenstraße zurzeit keine Alternative, um generell in die Stadt zu kommen. Das scheinbar erhöhte Verkehrsaufkommen der eigenen Firmenfahrzeuge erklärte Nieweler mit einem Auftrag auf dem Gelände der Hochschule an der Kaiserstraße.Aber dieser Auftrag ist spätestens Ende September dieses Jahres abgearbeitet. Dennoch stehe außer Frage, dass die Traktoren erheblich mehr Lärm machten als etwa ein Sattelschlepper. „Das liegt an ihrer Bauart, und nur mit diesen Fahrzeugen können wir uns auf dem Gelände bewegen“, bedauerte Nieweler und ergänzte: „Wir haben für jeden ein offenes Ohr, und jeder kann natürlich zu uns kommen, um mit uns über die Situation zu sprechen.“

Verkehrszählung

„Wir wissen um die Situation vor Ort und verstehen auch die Bürger“, erklärten am Freitag Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone und Erhard Süß, Fachdienstleiter Recht und Ordnung, auf Nachfrage. Dennoch sei die Waldstraße zum Beispiel mit der Kaiser- oder Kiesbergstraße zu vergleichen, sodass das Unternehmen Moß diese Straße benutzen dürfe. Dennoch werde man in naher Zukunft eine Verkehrszählung durchführen, um seriöse Zahlen zu haben. Krone: „Dann werden wir beraten, ob man möglicherweise eine 3,5-Tonnen-Beschränkung einführen kann.“

Angesprochen auf die Firma „Sibo-Beton“ mit Sitz in Darme, die im Logistikzentrum an der Raffinerie nach einem neuen Standort suchen solle, erklärte der Verwaltungschef: „Das ist richtig, aber es ist noch kein Vertrag unterschrieben, weil die Beratungen noch nicht abgeschlossen sind.“ Allerdings bedeute die Ansiedlung des Unternehmens in diesem Quartier keine zusätzliche Belastung für die Waldstraße. Der Oberbürgermeister: „Die Firma könnte am neuen Standort ihr Schüttgut über die bestehende Gleisanlage bekommen und dann ihre Kunden via Umgehungsstraße beliefern.“