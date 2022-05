Mit einer Bimmelbahn können Besucher der „Stadt in Kinderhand“ durch die Innenstadt fahren. FOTO: Caroline Theiling Verkaufsoffener Sonntag Lingen: Mehr als 20 kostenlose Angebote bei „Stadt in Kinderhand“ Von Wilfried Roggendorf | 10.05.2022, 13:13 Uhr

In Lingen werden am Sonntag, 15. Mai, die Kinder das Sagen haben. Lingen Wirtschaft und Tourismus (LWT) bietet wieder die Aktion „Stadt in Kinderhand“ an. Aus diesem Anlass wird es auch einen verkaufsoffenen Sonntag geben.