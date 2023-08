Sie laden zur Spurensuche in Spelle ein: Ulrich Rekers, Vorsitzender des Heimatvereins Spelle, und Horst Hoppe, einer der Initiatoren des Projekts (von links). Ihr Standort am Brink informiert über die St. Johannes-Kirche dort, die 1977 abgerissen worden war. Foto: Thomas Pertz up-down up-down Heimatverein als Impulsgeber Spurensuche in Spelle: Wie ein Dorf zum Industriestandort wurde Von Thomas Pertz | 02.08.2023, 18:57 Uhr

„Spurensuche - Wege in die Vergangenheit“ heißt ein Projekt, das der Heimatverein Spelle initiiert hat. An 15 Stellen des Ortes ist ein historischer Blick in den Rückspiegel möglich. Er lohnt sich nicht nur für Speller, die ihre Gemeinde aus dem Effeff zu kennen meinen, sondern gerade auch für Neubürger.