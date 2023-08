Carsten Bolmer lebt seit vier Jahren mit Arthrose in seinen Kniegelenken, der häufigsten aller Gelenkerkrankungen. In Deutschland leiden etwa fünf Millionen Menschen an der Erkrankung, bei der sich die Knorpel in den betroffenen Gelenken nach und nach auflösen.

Die Symptome: Steife, geschwollene Gelenke und Schmerzen bei jedem einzelnen Schritt. Oft sind die Betroffenen ihr Leben lang auf Schmerzmittel angewiesen oder brauchen ein künstliches Gelenk. Für Carsten Bolmer, den damals 45 Jahre alten Hobby-Fußballtrainer und begeisterten Wanderer, kam beides nicht infrage. Er suchte nach einem anderen Weg und fand ihn bei einem Personal-Trainer.

Arthrose: Entweder Medikamente oder künstliches Knie

Angefangen hat alles im Frühjahr 2019 als sein Orthopäde nach einer Sportverletzung einen Meniskusriss bei ihm diagnostizierte, erinnert sich Carsten Bolmer. Die folgende Operation war schnell erledigt, doch bei der anschließenden Krankengymnastik hatte er Probleme: „Ich wollte schnell wieder fit werden für den Wanderurlaub mit meiner Familie in Österreich, kam aber einfach nicht wieder richtig ans Laufen.“

Eine weitere Untersuchung zeigte, dass Carsten Bolmer neben dem Meniskusriss ein Knochenmarködem und einen Knorpelschaden im linken Knie erlitten hatte. Nach einer Behandlung mit Hyaloronsäurespritzen verbesserte sich sein Zustand, er konnte sogar wieder Joggen und seine Fußballmannschaft trainieren.

Doch Anfang 2020 knackte es beim Joggen erneut, diesmal im rechten Knie. Die Diagnose nach dem MRT: Arthrose. An die Worte seines Arztes kann Carsten Bolmer sich noch gut erinnern: „Ich will ihnen nichts vormachen, es geht nur darum, ihnen die Schmerzen zu nehmen, entweder mit Medikamenten oder mit einem neuen Kniegelenk.“

Kortison, Hyaluronsäure und Physiotherapie bringen keine Besserung

Für den 45-Jährigen war beides jedoch keine Option. Der Arzt behandelte ihn erneut mit Kortison, Hyaluronsäure und verschrieb erneut Physiotherapie. Doch eine Besserung blieb diesmal aus. „Ich hatte höllische Schmerzen, laufen war eine Katastrophe“, erinnert sich Bolmer. Früher brauchte er für den etwa 200 Meter langen Weg von seinem Arbeitsplatz auf dem Wachturm der JVA Groß-Hesepe bis zum Parkplatz knapp drei Minuten – nun waren es 20.

Den Alltag konnte der Justizvollzugsbeamte nur noch mit Schmerzmitteln bewältigen. Seine Hobbys, Fußballtrainer und Wandern, musste er aufgeben und auch die Urlaube mit seiner Familie wurden durch die Arthrose immer weiter eingeschränkt.

An das heimische Sofa gefesselt, fiel Carsten Bolmer in ein emotionales Loch. „Es gibt viele Krankheitsbilder, die schlimmer sind, aber ich war immer sehr aktiv und Sport war mein Ausgleich zum Arbeits- und Alltagsstress. Diese Situation war für mich absolut neu.“

Personal-Trainer als letzter Versuch

Erst seine Physiotherapeutin brachte ihn auf die Idee, die ihm letztendlich helfen sollte. Sie empfahl ihm, sich einen Personal-Trainer zu suchen, der ihn enger betreuen könne. „Meine Devise war: Probier es zumindest aus. Wenn es nicht hilft, hast du wenigstens alles versucht. Ansonsten muss es halt die OP sein“, sagt Bolmer.

Im Oktober 2020 setzte es sich mit dem Personal-Trainer Nico Beator zusammen. Der gebürtig aus Berlin stammende Personal-Trainer trainiert seit über zehn Jahren Kunden in seinem Trainingsstudio am Emsauenpark in Lingen.

Vor drei Jahren unvorstellbar: Heute fährt Carsten Bolmer mit dem Fahrrad von seinem Haus in Baccum zum Sportstudio von Nico Beator.

„Als Carsten hier zum ersten Mal ankam, war er in keinem guten Zustand“, erinnert sich Nico Beator an das erste Anamnesegespräch und Bolmers anschließenden Fitnesstest zurück.

Durch die ständigen Schmerzen in seinen Knien lief Carsten Bolmer unbewusst in einer Schonhaltung. Die Sehnen und Muskeln in seinen Beinen hatten sich einseitig verkürzt, was seine Arthrose noch weiter verschlimmerte.

Dazu hatte der damals 45-Jährige über die Corona-Pandemie deutlich zugenommen. „Ich konnte mich nicht bewegen, hatte Langeweile und Frust. Durch viele Grillabende und Süßigkeiten ohne Ende wog ich damals 98 Kilo“, erinnert sich der knapp 1,80 Meter große Justizvollzugsbeamte.

Personal-Training – Sport als Therapie

„An Muskelaufbau oder schwere körperliche Übungen war da überhaupt nicht zu denken. Es ging am Anfang um reine Therapie“, erklärt Fitnessexperte Beator. „Zuerst mussten wir Carstens Gewicht reduzieren, seine Gelenke und Muskeln wieder mobilisieren und die Entzündung in seinen Knien in den Griff bekommen.“

Therapieübungen mit Bändern gehören auch heute noch zu Bolmers Trainingsprogramm. Vollkommen schmerzfrei ist er noch nicht.

Der Personaltrainer erstellte nach einer tiefergehenden Beratung mit Bolmer einen Ernährungs- und Trainingsplan. Über die nächsten zehn Wochen trainierte Bolmer unter der Aufsicht Beators ein Mal die Woche. Grillfleisch und Süßigkeiten verschwanden vom Speiseplan und wichen entzündungshemmendem Gemüse und Fisch.

Personal-Trainer Nico Beator zeigt Carsten Bolmer, wie er jede Übung korrekt, ausführt.

Carsten Bolmer nimmt zwölf Kilo in zwei Monaten ab

Das Ergebnis: Bolmer nimmt in zweieinhalb Monaten zwölf Kilo ab und auch die Entzündungen in seinen Knien gehen zurück. „Ich habe nach den ersten vier Trainingseinheiten schnell gemerkt, dass sich etwas tut und war total glücklich“, sagt er gut gelaunt.

Durch das Training und die direkte Betreuung seines Personal-Trainers sammelte Carsten Bolmer wieder Selbstvertrauen, begann erneut mit kleinen Spaziergängen, steigerte sich über Monate wieder zu mehrstündigen Wandertouren. Inzwischen trainiert er seit knapp drei Jahren jede Woche einmal mit Beator.

Personal-Training ist mehr als nur Sport

Der Fitnessexperte bemerkt bei vielen seiner Kunden inzwischen ein Umdenken, wenn es um ihre Gesundheit geht. „Immer mehr Menschen begreifen, dass Fitness mehr als nur Pumpen ist. Es geht nicht nur um Training und Ernährung, sondern auch um Alltag und Psyche.“, so Beator. Es gehe beim Personal-Training darum, an den tieferliegenden Problemen der Menschen zu arbeiten. Schlechte Ernährung oder mangelnde Bewegung seien meistens nur die Symptome.

„Was genau das Problem ist, finden wir zusammen in den Beratungsgesprächen und über die Wochen im Training heraus. Das geht meistens nur über längere Zeit“, erklärt Trainer Beator. Mit einer Mitgliedschaft im Fitnessstudio lasse sich das nicht vergleichen.

Enge Betreuung: Personal-Trainer Nico Beator passt Carsten Bolmers Trainingsplan nach jedem Training an, basierend auf dessen Feedback.

Ein Personal-Training kostet bis zu 100 Euro

Deshalb bietet Beator auch keine Monatsmitgliedschaft, sondern feste Programme an, die mehrere Wochen dauern. Die private, enge Betreuung kostet allerdings auch deutlich mehr. Ein zehn Wochen Trainingskurs kostet bei dem Personaltrainer etwa 800 bis 900 Euro, eine Ernährungsberatung über zehn Wochen 500 Euro. Einzelne Trainingseinheiten darüber hinaus, wie sie Bolmer wöchentlich durchzieht, kosten bis zu 100 Euro.

Ein Preis den Carsten Bolmer bereit ist zu zahlen. Er habe von Beator enorm viel über Gesundheit und Ernährung gelernt. Nie habe er das Gefühl gehabt, dass der Trainer ihn zu irgendetwas drängen wollte, selbst dann nicht, als er das Training für zwei Monate unterbrach.

Das wäre Gift für das Vertrauen seiner Klienten in ihn und für deren Ziele, erklärt Beator. „Druck überfordert viele Menschen und sorgt am Ende nur dafür, dass sie das Training aufgeben und noch kranker werden.“

Carsten Bolmer ist heute wieder beweglich und flexibel, probiert sich sogar wieder an Krafttraining.

Für Carsten Bolmer hat sich das Experiment Personal-Trainer gelohnt. Er genießt wieder regelmäßig Wanderurlaube und steht auch als Trainer wieder auf dem Fußballplatz. Zwar ist er noch nicht komplett schmerzfrei, aber der Gedanke an ein künstliches Kniegelenk ist für ihn in weite Ferne gerückt.