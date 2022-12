Neu angelegt wurde 2022 der Spielplatz an der Binnenstraße in Lingen-Brögbern. Foto: Stadt Lingen up-down up-down Weitere Maßnahmen 2023 geplant Spielplätze in Lingen aufgewertet und neu gebaut Von Wilfried Roggendorf | 26.12.2022, 11:27 Uhr

Die Stadt Lingen verfügt über 118 Spielplätze. Einige davon sind in die Jahre gekommen und mussten saniert werden. In Neubaugebieten ist zudem weiterer Bedarf an Spielplätzen entstanden. Was hat die Stadt 2022 unternommen und für 2023 geplant?