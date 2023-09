Bei einer Überprüfung der Meckerbrücke waren im vergangenen Jahr statische Probleme festgestellt worden. Im November 2022 wurde sie deshalb demontiert und per Binnenschiff und Großtransport nach Niederlangen zu dem Unternehmen „Schmees & Lühn“, transportiert und aufwendig saniert.

Mehr Informationen: Daher kommt der Name Meckerbrücke größer als Größer als Zeichen Für den Namen Meckerbrücke gibt es zwei Gründe. Als die Brücke 1953 gebaut werden sollte, gab es Probleme. Die Baufirma ging in Konkurs, die Fertigstellung verzögerte sich und die Bürger fingen immer mehr an zu meckern. Doch das Meckern hörte auch nicht auf, als die Brücke fertiggestellt wurde. Gerade die Frauen aus Lingen waren mit der Brücke nicht zufrieden. Der Grund dafür waren die kleinen Öffnungen zwischen den Bohlenbrettern, in denen sie mit ihren Absätzen immer stecken blieben. Die Stadtverwaltung brauchte sich also keine Gedanken mehr über einen Namen der Brücke machen. Sie hatte längst einen: Meckerbrücke.

Im Juni dieses Jahres erfolgte der Rücktransport. Und seit diesem Zeitpunkt können Radfahrer und Fußgänger die Brücke wieder nutzen. Damit auch in den Abendstunden ein sicheres Überqueren des Dortmund-Ems-Kanals gewährleistet wird, werden die einstigen zwölf Leuchtpunkte auf der Brücke selbst und an den Rampen auf LED umgestellt.

Meckerbrücke wird einen Tag gesperrt

An diesem Donnerstag, 28. September 2023, wird die Beleuchtung angebracht. Dafür muss die Brücke ab 9 Uhr für einen Tag für den Fuß- und Radverkehr gesperrt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert. Die Wege entlang des Kanals bleiben geöffnet.

Damit dürfte die Sanierung der Brücke ihren Abschluss finden, obwohl der Meckerbrücke noch ihr wohl bekanntes Alleinstellungsmerkmal in Lingen fehlt: die Liebesschlösser am Geländer. Diese wurden im vergangenen Jahr abmontiert, als die Brücke zur Sanierung musste und wurden seitdem im Bauhof gelagert. Dort können die Schlösser abgeholt werden, um sie anschließend an die „neue“ Meckerbrücke anzubringen. Einige wenige sind mittlerweile wieder dort zu finden.