Schüler der Klassen fünf bis zehn haben beim Sponsorenlauf der Gesamtschule Emsland mitgemacht. FOTO: Gesamtschule Emsland Hilfe für die Ukraine Spendenlauf der Gesamtschule Emsland bringt mehr als 16.000 Euro Von Caroline Theiling | 12.05.2022, 17:21 Uhr

Etwas für die Bevölkerung in der Ukraine zu tun, war das Ziel der Schüler der Gesamtschule Emsland in Lingen. Sie organisierten einen Spendenlauf und konnten am Ende einen stattlichen Betrag übergeben.