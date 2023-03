Wohnen mit Blick auf den Marktplatz: Auch das wird das alte Sparkassengebäude bieten. Grafik: Maris GmbH/ BPL Exeler up-down up-down Millionenprojekt in Lingen Grafiken zeigen: So verändert sich die alte Sparkasse am Markt Von Jonas E. Koch | 06.03.2023, 15:10 Uhr

Der Neubau der Sparkasse Emsland am Lingener Marktplatz soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 fertig sein. Nach dem Umzug der Mitarbeiter kann der Umbau des alten Gebäudes beginnen. Erstmals zeigen Grafiken nun, was dort geschehen soll.