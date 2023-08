Marktplatz in Rot und Gelb Spanische Nacht in Lingen lockt mit Paella, Sangria und Flamenco Von Alicia Heskamp | 08.08.2023, 07:43 Uhr Sangria gibt es bei der spanischen Nacht nicht aus Eimern, sondern liebevoll angerichtet mit Früchten und Eiswürfeln im stilvollen Glas. Symbolfoto: Wang Haibin/dpa up-down up-down

Spanien für eine Nacht: So soll es sich anfühlen, wenn der Lingener Marktplatz in Rot und Gelb erscheint, Gerüche aus der spanischen Küche in der Nase kitzeln und Flamenco getanzt wird.