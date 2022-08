Jens Spahn (CDU), stellvertretender Fraktionsvorsitzender, posiert vor dem Kernkraftwerk Emsland. Foto: Lino Mirgeler/dpa FOTO: Lino Mirgeler up-down up-down Kernkraftwerk Emsland Spahn: SPD muss Blockade von AKW-Streckbetrieb aufgeben Von dpa | 16.08.2022, 13:23 Uhr | Update vor 2 Std.

Der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Jens Spahn hat die SPD aufgefordert, einer Laufzeitverlängerung des niedersächsischen Kernkraftwerkes Emsland zuzustimmen. „Diese politisch motivierte Blockade muss endlich aufgegeben werden. Deutschland und Europa brauchen diesen Strom im Winter dringend“, sagte der CDU-Politiker am Dienstag beim Besuch des Kraftwerkes in Lingen. Laut Betreiber RWE sei ein sogenannter Streckbetrieb bis in den April 2023 möglich - anders als der zuständige SPD-Minister in Niedersachsen behaupte.