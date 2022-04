Mitarbeiter von allein elf Firmen sind derzeit an der Franziskus-Demann-Oberschule in Freren im Einsatz, um den Verwaltungstrakt zu verlegen: So werden gegenüber dem Lehrerzimmer in zwei ehemaligen Klassenräumen vier Büros für das Schulsekretariat, den Schulleiter, die Konrektorin sowie die didaktische Leiterin eingerichtet. „Die Firmen kommen dabei alle aus der Region, die meisten aus der Samtgemeinde Freren“, erklärt Bauleiter Frank Kumbrink vom ebenfalls ortsansässigen Planungsbüro Surmann bei der Begehung der Baustelle. 60000 Euro sind den Angaben des Ersten Samtgemeinderates Gregor Lonnemann für diese Maßnahme eingeplant. Für weitere 9000 Euro sollen noch Flure und drei Klassenräume gestrichen werden, und 8500 Euro stehen für die Sanierung zweier Klassenräume in der Grundschule Freren zur Verfügung.

Die Gemeinde Emsbüren lässt derzeit das Dach der Hauptschule sanieren. „Die Schäden sind mit Einzelmaßnahmen nicht mehr zu reparieren“, erklärt Ernst Müller, allgemeiner Stellvertreter des Bürgermeisters. Zusammen mit dem Austausch einiger Fenster koste die Maßnahme 170000 Euro. Auch an der Realschule Emsbüren werden für 36000 Euro neue Fenster eingesetzt und in zwei Klassenräumen der Grundschule Emsbüren Akustikdecken eingezogen – dort werden laut Müller zwei Kinder mit Hörbehinderung eingeschult: „Die zusammen rund 13000 Euro teuren Akustikdecken dämpfen den Geräuschpegel.“ Und 5000 Euro kostet ein Klassensatz neuer Möbel für die Grundschule in Leschede .

In der Oberschule Salzbergen wurden kürzlich für den Unterricht vier digitale Tafeln – sogenannte Whiteboards – angeschafft. Im kommenden Jahr ist eine Ergänzung auf insgesamt acht interaktive Tafeln vorgesehen. Ferner werden in den Ferien einige Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Wie Bürgermeister Kaiser abschließend ausführt, wurde in den letzten Jahren bereits viel Geld im Schulbereich und in die angrenzenden Sporthallen investiert, sodass sich der finanzielle Aufwand für den Schulträger aktuell in Grenzen hält. „Wir können beruhigt ins neue Schuljahr starten.“

Nach Angaben von Salzbergens Bürgermeister Andreas Kaiser wird in der Grundschule Holsten-Bexten in den Ferien ein Fachraum neu möbliert, da die erste Klasse im kommenden Schuljahr zweizügig gefahren wird. Eine Aufwertung des Schulhofes der Grundschule Salzbergen konnte noch kurz vor den Ferien im Rahmen der 72-Stunden-Aktion der Kolpingjugend Salzbergen erreicht werden – dort wurde eine 200 Quadratmeter große Sonnenterrasse gebaut. In den Ferien werden an dieser Schule zudem Elektro- und Sanitärarbeiten durchgeführt.

Auch in der Samtgemeinde Lengerich wird renoviert. „Für Arbeiten in den Grundschulen Bawinkel , Gersten , Handrup , Langen und Lengerich stehen zusätzlich zum normalen Budget 30000 Euro für Malerarbeiten, neue Bodenbeläge, Vorhänge oder sonstige kleinere Unterhaltungsmaßnahmen zur Verfügung“, erklärt Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn. Zudem werden die Grundschulen Bawinkel, Gersten, Langen und Lengerich mit jeweils einer digitalen Tafel für rund 20000 Euro ausgerüstet. „Da die Grundschule in Handrup schon in allen Klassenräumen über solche Active Boards verfügt, wird dort für rund 5000 Euro der EDV-Raum mit neuen Arbeitsplatzrechnern ausgestattet.“

In der Samtgemeinde Spelle werden an der Grundschule Lünne Umbaumaßnahmen im Verwaltungsbereich für rund 35000 Euro und an der Ludgerus-Grundschule in Schapen Malerarbeiten für rund 14000 Euro durchgeführt. Zudem wird die St.-Vitus-Grundschule Venhaus seit Anfang März um zwei kleine Klassenräume erweitert. „Durch die neuen Teilungsgrenzen und die Schüleranzahl ergibt sich künftig eine Zweizügigkeit. Die Gesamtkosten betragen rund 230000 Euro“, erklärt SG-Bürgermeister Bernhard Hummeldorf. Und an der Johannes-Grundschule in Spelle werden ebenfalls aufgrund neuer Klassenteilungsgrenzen vorübergehend zwei Klassenraumcontainer aufgestellt, Kosten: rund 25000 Euro. Keine größeren Arbeiten liegen derzeit an der Oberschule in Spelle an. „2014/15 soll dort aber für rund drei Millionen Euro kräftig umgebaut werden“, erklärt Hummeldorf.

Und in der Nachbargemeinde Wietmarschen? 56000 Euro werden an der Grundschule Lohne in ein neues Lehrerzimmer und eine neue Verwaltung, Sonnenschutz für zwei Klassen sowie die Aufstellung von zwei Schulcontainern investiert. Der Austausch des Fußbodens im Forum, Brandschutzmaßnahmen sowie Decken und Bodenerneuerungen im Schulzentrum Lohne schlagen mit 43000 Euro zu Buche. Zudem werden nach Angaben von Bürgermeister Alfons Eling an der Grundschule Wietmarschen 20000 Euro in Sonnenschutz, Brandschutzmaßnahmen und Malerarbeiten investiert.