Als Zeichen der Solidarität mit Menschen in Not soll der Lingener Marktplatz am Samstag, 12. November, wieder im Schein möglichst vieler Kerzen erleuchten. Archivfoto: Helmut Kramer up-down up-down Solidarität mit Menschen in Not Marktplatz in Lingen soll wieder zum Lichtermeer werden Von Carsten van Bevern | 07.11.2022, 09:21 Uhr

Lingen beteiligt sich auch in diesem Jahr an der bundesweiten Caritas-Solidaritätsaktion „Eine Million Sterne“. Als Zeichen der Solidarität mit Menschen in Not sollen am Samstag, 12. November, Hunderte Kerzen den Marktplatz erleuchten.