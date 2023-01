Milchtankstellen müssen seit dem 1. Januar 2023 dem Kunden einen Bon ausdrucken. Den wollen die Kunden laut den Betreibern aber gar nicht haben. Foto: Carl Hesebeck up-down up-down Erster Betreiber gibt auf So wirkt sich die Bonpflicht für Milch-Automaten im Emsland aus Von Carl Hesebeck | 10.01.2023, 12:04 Uhr

Kaum ein Kunde will ihn, Pflicht ist er dennoch: Seit Jahresbeginn müssen Betreiber von Milchtankstellen einen Bon ausdrucken. Der erste Betreiber in der Region hat kapituliert und in Lingen ärgert man sich über wachsende Bürokratie.