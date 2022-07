Nicht alle haben Verständnis für die Erhebung der Hundesteuer: ein Rentner protestiert gegen „Abzocke“. FOTO: dpa/ Göran Gehlen (Symbolbild) up-down up-down Hundesteuer im Vergleich „Gefährliche Hunde“ in und um Lingen mehr als zehnmal so teuer Von Jonas E. Koch | 24.07.2022, 10:50 Uhr

Mitte August ist es wieder so weit: Die Hundesteuer muss abgeführt werden. Das wird für Halter unterschiedlich teuer, denn für die Höhe sind Anzahl und Wohnort ausschlaggebend. In Lingen sind die Kosten deutlich höher als in den umliegenden Gemeinden.