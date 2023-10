Nur eine schmale Ausbeute an zugekauften Produkten aus dem Süden Europas (rechts) präsentiert Thomas Linnemann vom Biohof Krüßel an seinem Stand auf dem Lingener Wochenmarkt. Größer hingegen fällt die Menge an Gemüse aus eigenen Anbau aus (links).

Foto: Alicia Heskamp up-down up-down