Sie sind gut aus der Ukraine in Lingen angekommen: Familie Pogrebniak mit (von links) Sergii, Yelyzaveta, Oksana und Matvii. FOTO: Wilfried Roggendorf Nicht alle dürfen arbeiten So lebt sich Familie Pogrebniak aus der Ukraine in Lingen ein Von Wilfried Roggendorf | 19.04.2022, 13:30 Uhr

Als der Krieg in der Ukraine begann, ist Familie Pogrebniak aus Kiew geflohen. Zuflucht hat sie in Lingen gefunden. In nunmehr sieben Wochen hat sich viel bei den Pogrebniaks getan - bis hin zu Überlegungen zu einer Hochzeit aus ungewöhnlichem Grund.