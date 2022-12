Nicht für jeden Wasserverbrauch fallen Abwassergebühren an. Über Zwischenzähler kann man die Abgaben mindern. Foto: Hans Schmutte up-down up-down Wasserverbrauch melden So kann man in Lingen Gebühren fürs Abwasser sparen Von Mike Röser | 13.12.2022, 10:08 Uhr

Der Wasserverbrauch von Haushalten in Lingen wird derzeit wieder abgefragt. Wer Gebühren für Abwasser noch im Jahresbescheid 2023 sparen will, muss noch in diesem Jahr aktiv werden.