Leben im Mutter-Kind-Haus So wird Cindy und anderen Müttern in Lingen geholfen Von Anne Bremenkamp | 02.10.2022, 17:03 Uhr

Hochschwanger, ein Säugling und ohne Perspektive. Die junge Cindy gehört zu den 32 jungen Frauen, die in den vergangenen fünf Jahren in der SKF-Einrichtung „Perspektivisches Wohnen“ in Lingen Hilfe fürs Leben bekommen hat.