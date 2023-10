Beruf als Sozialarbeiterin Warum sich Larissa Wilken (22) um Probleme anderer Menschen kümmern will Von Alicia Heskamp | 07.10.2023, 07:34 Uhr Logo NEO Nach ihrem Studium der Sozialen Arbeit in Emden absolviert Larissa Wilken ihr Anerkennungsjahr beim SKM Lingen. Foto: Alicia Heskamp up-down up-down

Als Sozialarbeiter ist man am Schicksal anderer Menschen so nah, wie in kaum einem anderen Beruf. Larissa Wilken berichtet, warum sie sich trotzdem für den Job als Sozialarbeiterin beim SKM in Lingen entschieden hat.