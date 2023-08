Nachdem die Lingener Skater vor einigen Wochen den Lingener Skateboardverein gegründet haben, steht nun das erste Event an. Am 2. September feiern sie im Skatepark am Konrad-Adenauer-Ring ein Sommerfest. Highlight des Festes: ein Skatecontest.

Bewertung anhand verschiedener Kategorien

Beim Skatecontest treten die Skater gegeneinander an. Dabei gibt es verschiedene Kategorien, anhand derer die Skater bewertet werden. Zum einen gibt es einen Durchgang, bei dem verschiedene Tricks in möglichst kurzer Zeit geschafft werden müssen. Zum anderen gibt es die Kategorie des besten Tricks. Eine letzte Bewertungskategorie besteht im weitesten Ollie, also im weitesten Sprung mit dem Skateboard. Für die Sicherheit während des Contests sorgen Sanitäter des Malteser Hilfsdienstes.

Der Skatecontest wird vom Verein Lingener Skateboard ausgerichtet. Foto: Lingener Skateboard e.V.

Skater, die am Contest teilnehmen möchten, können sich am Samstag vor Ort anmelden. Startgebühren werden nicht erhoben. Die Übungsphase beginnt um 12 Uhr, der Contest selbst um 14 Uhr. Auf die Gewinner warten verschiedene Preise.

Programm für Skater und Zuschauer

Auch Zuschauer sind herzlich willkommen. Sowohl während des Contests, als auch im Anschluss, wird es Musik geben. Getränke können vor Ort erworben werden. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit dem Jugendzentrum Alter Schlachthof statt.

Das Programm: