Eigentlich wollte niemand so recht den erfahrenen Feuerwehrchef der Stadt gehen lassen, auch wenn gleichwohl jeder wusste, dass dieser selbst den Schritt hin zu einem Generationenwechsel an der Spitze der 360 Aktiven innerhalb der sechs Ortsfeuerwehren Lingen eingeleitet hatte.

Reppiens Verabschiedung und die gleichzeitige Einführung seines Nachfolgers Ralf Berndzen und dessen Stellvertreter Reinhold Schulte hatten im Mittelpunkt der Ratssitzung gestanden. Viele Mitglieder der Feuerwehr saßen im Zuschauerbereich und nahmen im Anschluss an die Ratssitzung noch an einem kleinen Empfang der Stadt teil. Bei der Aushändigung der Urkunden an Berndzen, Schulte und Reppien, der zum Ehrenstadtbrandmeister ernannt wurde, hob Oberbürgermeister Dieter Krone die hohe Leistungsbereitschaft der Lingener Wehr hervor. „Ihre Leistungen sind unverzichtbar, damit das Gemeinwesen gut funktioniert“, sagte Krone. Die Stadt werde die Feuerwehr auch weiterhin unterstützen.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt befasste sich der Rat mit einer Anfrage der BN zum Thema Anrufsammeltaxi, kurz AST. Die Fraktion halte es für erforderlich, dass das AST-System an Sonn- und Feiertagen betrieben werde, weil an diesen Tagen die „LiLi-Busse“ nicht fahren. Sie bat die Verwaltung, die voraussichtlichen Kosten für Sonn- und Feiertage anhand der Aufwendungen für die Jahre 2010 bis 2012 zu ermitteln. Die Zuschüsse belaufen sich nach Angaben der Stadt auf knapp 22000 Euro jährlich.

Der Rat hatte vor der Sommerpause die Einführung des Stadtbussystems „LiLi-Bus“ ab September beschlossen und im Gegenzug das AST abgeschafft. Oberbürgermeister Krone zeigte sich in einer ersten Stellungnahme aufgeschlossen gegenüber diesem Vorschlag. Einzelheiten müssten aber noch mit den Wirtschaftsbetrieben Lingen besprochen werden.

Weitere Themen waren auf Anregung der CDU die Umrüstung der Beleuchtung in den städtischen Sport- und Tennishallen auf LED und das Einwerben von europäischen Fördermitteln für die Stadt Lingen. Letzteres geht auf eine Anregung der Grünen zurück, die CDU-Fraktionsvorsitzender Uwe Hilling ausdrücklich begrüßte. Was die Umrüstung der Beleuchtung anbelangt, soll die Verwaltung ein Konzept erarbeiten. Gleiches gilt für die Akquise von Fördermitteln.