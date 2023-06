Zeugnisvergabe am Georgianum und am Franziskusgymnasium im Jahr 2013 Foto: Thea Esders up-down up-down Georgianum, Franziskus und Leoninum Abi 2013 in Lingen und Handrup: Das machen die Abiturienten heute Von Thea Esders | 29.06.2023, 09:21 Uhr

Mit dem Abiturzeugnis in der Hand haben Schüler aus Lingen und Handrup vor zehn Jahren einen Blick in die Zukunft gewagt und auf unsere Frage geantwortet: Wo siehst Du Dich in zehn Jahren? Die Zeit ist rum: Haben sich Ihre Träume erfüllt?