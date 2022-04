Hier trifft die Ulanenstraße auf die B213. Die Kreuzung wurde neu gestaltet. FOTO: Wilfried Roggendorf SPD Brögbern enttäuscht Sind Bemühungen um Lärmschutz an der B213 in Lingen gescheitert? Von Thomas Pertz | 19.04.2022, 06:30 Uhr

Der SPD-Ortsverein Brögbern sieht die Bemühungen für Lärmschutz an der B 213 in Brögbern als vorerst gescheitert an.